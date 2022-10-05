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Стало известно об актуальной ситуации на границе России и Грузии

На КПП «Верхний Ларс» исчезли очереди из легковых машин и людей
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Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

На российско-грузинской границе исчезли пробки из легковых автомобилей. Об актуальной ситуации на КПП «Верхний Ларс» ТАСС в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Собеседники агентства подчеркнули, что в данный момент на границе России и Грузии нет очереди из легковых машин и людей, желающих ее пересечь.

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Также стало известно, что в РФ из Грузии за сутки въехало 777 легковых автомобилей. Тем временем на выезд из России с 4 октября было оформлено 605 легковых машин.

Ранее в октябре гражданам России и Белорусcии позволили обращаться за национальной визой Германии в Грузии без местного ВНЖ. В немецком диппредставительстве рассказали, что для получения визы для оплачиваемой работы в соответствии с Законом об иммиграции квалифицированных специалистов (FEG) в ФРГ россияне и белорусы могут находиться в Грузии менее полугода.

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Фариза Бацазова
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