Эксперты назвали условие создания российских технологических решений

В рамках форума «ЦИФРОТЕХ» обсудили вопросы информационной безопасности

В рамках Второго Международного форума цифровой трансформации безопасности государства «ЦИФРОТЕХ» состоялось пленарное заседание «Цифровизация как инструмент обеспечения национальной безопасности». Одними из ключевых вопросов дискуссии стали информационная безопасность, распространение фейков и дипфейков, а также их влияние на общество.

В ходе обсуждения начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева акцентировала внимание присутствующих на различных информационных атаках, необходимости регулирования фейков и дипфейков в интернете, а также рассказала о важности объединения усилий государства и бизнеса для разработки отечественных технологических решений.

«Мониторинг, фильтрация, блокировка ресурсов – это важный инструмент, который есть в рамках информационной безопасности и обеспечения информационного суверенитета. <…> Во многом благодаря закону о суверенном интернете и тому, что было сделано на уровне государства с точки зрения реализации этого закона, в этот непростой год российская ИТ-инфраструктура смогла выстоять под натиском такого массированного, в том числе информационного, удара. <…> За 2022 год было остановлено 65 атак, в том числе на «Почту России», РЖД, на Минюст и другие ведомства», — сообщила спикер.

По мнению Матвеевой, в рамках проведения информационных войн основным инструментом для дестабилизации обстановки в обществе является информация, которую получают граждане. По ее словам, в ходе мониторинга, который проводит АНО «Диалог», с января 2022 года по настоящее время выявлено 3900 уникальных фейков и 9 миллионовлн их копий. В качестве примера спикер привела следующие данные: только в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках было удалено 266 тысяч фейков, более 120 тысяч фейков было промаркировано как недостоверная информация. «Массовость этой проблемы в настоящий момент времени действительно выросла до огромных размеров. Безусловно, граждане постепенно привыкают к тому, что у нас есть фейки в рамках текстовой информации, в том числе в рамках фотографической информации. Тем не менее, текущее активное развитие нейросетей, большое количество специалистов и удешевление самой по себе технологии приводит к тому, что сейчас набирают популярность так называемые дипфейки, когда у нас происходит глубокая «подделка», искажение видео и голосовой информации. И тут уже, мне кажется, граждане не настолько готовы к тому, чтобы критично относиться к такому виду информации. И видеоинформация, и голосовая информация вызывает высокую степень доверия. И дипфейки могут быть следующим нашим таким глубоким вызовом с точки зрения распространения вообще фейков в интернете», — подчеркнула начальник Управления Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Кроме того, Татьяна Матвеева заявила, что сейчас крайне важно говорить о регулировании дипфейков, а также проводить определенную информационно-разъяснительную работу, в том числе с гражданами в массовом порядке. «Мне кажется, важно было бы обратить внимание на законодательное регулирование дипфейков. В Китае, например, уже принято законодательство, в рамках которого все дипфейки обязаны маркироваться при размещении в интернете. В Японии активно развивают технологию по выявлению дипфейков. То есть проводится глубокий анализ видеоконтента, подвергался он обработке, искажению или нет», — считает она.

Такую точку зрения поддержал и председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он согласился с тем, что дипфейки являются новой угрозой для общества, так как для многих появление образа знакомого им человека, говорящего узнаваемым голосом, не вызывает сомнения, что перед ними оригинал. «Относительно законодательства в части противодействия фейкам: оно сегодня работает, время показало его эффективность. И набор тех механизмов, которые сегодня есть у государства, на мой взгляд, более чем достаточен для сдерживания информационных войн. По крайней мере, для определённого им противодействия», — подчеркнул депутат.

Помимо прочего, Татьяна Матвеева считает важным объединить усилия государства и бизнеса для разработки и внедрения российских технологических решений. «Это и спутниковая связь с абонентскими устройствами, и современные технологии мобильной связи, квантовые технологии, фотоника, криптография и так далее. Выступив таким ИТ-фронтом в рамках текущего противостояния, мы можем достичь успеха. Безусловно, это ставит перед нами вопросы по возможной новой стандартизации и унификации в сфере связи с точки зрения уже применения российских решений и технологий. Возможно, настало время для разработки стратегических подходов для отрасли связи на ближайшие 15 лет, которые в комплексе должны в себя включать российские технологии, электронную компонентную базу, телекоммуникационное оборудование, подходы к распределению частот, российское программное обеспечение, возможно, международное партнерство», — предположила спикер.

