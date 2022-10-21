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07:07, 21 октября 2022Из жизни

104-летняя американка рассказала о доступном всем секрете долголетия

PIX 11: 104-летняя Элейн Терри рассказала, что плотные приемы пищи продлевают ее жизнь

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

104-летняя Элейн Терри из Нью-Йорка, США, поделилась доступным для всех секретом долголетия. Об этом сообщает PIX 11.

В среду, 19 октября, Терри отметила свой 104-й день рождения в кругу семьи. По словам родственников, она сохранила ясность ума и хорошее физическое здоровье даже в столь преклонном возрасте. «Терри работала до 94 лет. Думаю, что это объясняет, почему она все еще активна и бодра», — рассказывает внучка женщины, Эбигейл Либби.

В возрасте 102 лет американка перенесла COVID-19. Родственники переживали за здоровье Терри и готовились к худшему. Однако уже через две недели женщина полностью восстановилась и вернулась домой. Когда врач выписывал Терри, он спросил, как ей удалось дожить до такого возраста. Американка рассказала, что никогда не забывает о плотных приемах пищи и всегда делает только то, что хочет. Именно это, по ее мнению, продлевает жизнь.

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Терри родилась в американском штате Огайо и переехала в Нью-Йорк, чтобы стать певицей. Она также занималась танцами, работала в индустрии моды и встречалась с такими известными личностями, как американский певец Фрэнк Синатра. «Многие из них уже умерли, а я все еще здесь. Почему? Понятия не имею», — говорит женщина.

Американка уже несколько десятилетий живет в одном и том же доме, где за ней ухаживают сиделки. Терри любит смотреть телевизор и старается быть в курсе политики. «Любите всех и не имейте никаких предубеждений», — дает она совет молодому поколению.

Ранее сообщалось, что старейший в мире практикующий врач отметил столетний юбилей и утверждает, что не планирует прекращать трудовую деятельность. Его рабочий день длится с девяти утра до шести вечера.

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Алиса Удовик
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