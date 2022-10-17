Старейший врач в мире отметил столетний юбилей и отказался уходить на пенсию

UPI: старейший врач в мире отметил столетний юбилей

Старейший в мире практикующий врач отметил столетний юбилей и утверждает, что не планирует прекращать трудовую деятельность. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Говард Такер из американского города Кливленд, штат Огайо, стал старейшим практикующим врачом в мире, когда ему было 98 лет и 231 день. Несмотря на почтенный возраст, он отказался от заслуженного отдыха и продолжает работать на полную ставку. Его рабочий день длится с девяти утра до шести вечера.

Американец заявил, что не собирается уходить на пенсию. «О нет! Я считаю, что пенсия — враг долгожителей, — объяснил он. — Даже в более молодом возрасте я никогда не рассматривал выход на пенсию. Когда любишь свою работу и все еще можешь ее делать, зачем прекращать?» Его 89-летняя жена Сью тоже продолжает работать: она практикующий психоаналитик.

По словам Такера, вскоре после юбилея он заразился COVID-19, но продолжил работать через Zoom. «Для меня титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса — это исключительная честь, и я рассматриваю его как очередное достижение в моей долгой и счастливой жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Кристин Миллер из шотландского города Эдинбург, Великобритания, отпраздновала 102-й день рождения и назвала свой секрет долголетия. По ее словам, путешествия стали ключом к ее долгой и счастливой жизни.