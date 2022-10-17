102-летняя женщина объехала мир и назвала свой секрет долголетия

Edinburgh Live: 102-летняя женщина назвала путешествия ключом к долгой жизни

Кристин Миллер из шотландского города Эдинбург, Великобритания, отпраздновала 102 день рождения и назвала свой секрет долголетия. О ее жизни рассказывает Edinburgh Live.

В молодости женщина объехала мир: путешествовала по городам Америки и Азии, перебралась в Малайзию. По ее словам, именно путешествия стали ключом к ее долгой и счастливой жизни. «Знакомство с новыми культурами помогает сохранить молодость в душе. У меня было так много радостных мгновений, которые я с удовольствием вспоминаю сейчас», — говорит она.

Миллер отметила день рождения в доме престарелых Mathieson House Care Home в кругу семьи и друзей. На празднике были воздушные шары, музыка и большой торт.

В 2020 году женщина, по случаю ее 100-летнего юбилея, получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Для Миллер было большой честью получить письмо от монарха. «Она неустанно служила нашей стране на протяжении всей своей жизни и была человеком, которым я невероятно восхищалась. Я очень дорожу этим письмом», — рассказывает Миллер.

Ранее сообщалось, что супердолгожительница из США отметила 110-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия.