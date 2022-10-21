Премьер Польши Моравецкий предложил конфисковать активы России для стабилизации цен

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил использовать замороженные российские активы для стабилизации цен на энергию. Цитату приводит РИА Новости.

По его словам, конфискации сумм в 350-400 миллиардов долларов может хватить «на значительную часть восстановления» Украины. «Но я предлагаю эту сумму конфисковать и использовать для механизмов, стабилизирующих цены на энергию в Европейском союзе», — добавил он.

Премьер добавил, что налогоплательщики в странах Европы не должны расплачиваться за происходящее на Украине. Впрочем, он признал, что предложение использовать в своих интересах замороженные российские активы «пока не находит понимания» у коллег из большинства стран ЕС.

При этом 21 октября стало известно, что лидеры Евросоюза поручили Европейской комиссии проработать использование замороженных активов для нужд Украины и ее восстановления.