В Европе проработают использование замороженных активов для нужд Украины

Лидеры ЕС поручили ЕК проработать использование замороженных активов для нужд Украины

Лидеры Евросоюза поручили Европейской комиссии (ЕК) проработать использование замороженных активов для нужд Украины и ее восстановления. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает РИА Новости.

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — говорится в заявлении.

В конце сентября стало известно, что по решению стран ЕС и Группы семи были заморожены активы российских предпринимателей на общую сумму 30 миллиардов евро. Уточнялось, что в общем заморожено 14,6 миллиарда евро из средств российских олигархов в Европе.

Ранее сообщалось, что Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине. Указывалось, что компенсационный механизм может привести к конфискации активов на сумму до 300 миллиардов долларов.