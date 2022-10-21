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17:06, 21 октября 2022Экономика

В Европе проработают использование замороженных активов для нужд Украины

Лидеры ЕС поручили ЕК проработать использование замороженных активов для нужд Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры Евросоюза поручили Европейской комиссии (ЕК) проработать использование замороженных активов для нужд Украины и ее восстановления. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает РИА Новости.

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — говорится в заявлении.

В конце сентября стало известно, что по решению стран ЕС и Группы семи были заморожены активы российских предпринимателей на общую сумму 30 миллиардов евро. Уточнялось, что в общем заморожено 14,6 миллиарда евро из средств российских олигархов в Европе.

Ранее сообщалось, что Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине. Указывалось, что компенсационный механизм может привести к конфискации активов на сумму до 300 миллиардов долларов.

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Алина Гончарова
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