Патриарх Кирилл рассказал о прошедшем 48 тюрем родственнике

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его дед прошел 48 тюрем и 7 ссылок

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его дед прошел 48 тюрем и 7 ссылок. Его слова приводятся на официальном портале Московского патриархата.

По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), его родственника лишали свободы, так как он боролся с безбожием и не боялся потерять ни семью, ни дом.

«Он боролся с обновленчеством, боролся с безбожием — и победил, пройдя семь ссылок и 48 тюрем! Большую часть жизни он провел в заключении, потому что был православным человеком и боролся против уничтожения храмов», — рассказал глава РПЦ.

По словам патриарха, воспоминания о деде — «важные страницы» истории семьи, которые повлияли на выбор жизненного пути главы РПЦ.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл во время посещения военного госпиталя в Подмосковье осмотрел образы, возникшие сами собой на стеклах дверей реанимационного отделения.