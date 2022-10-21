Патриарх Кирилл рассказал о прошедшем 48 тюрем родственнике
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его дед прошел 48 тюрем и 7 ссылок. Его слова приводятся на официальном портале Московского патриархата.
По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), его родственника лишали свободы, так как он боролся с безбожием и не боялся потерять ни семью, ни дом.
«Он боролся с обновленчеством, боролся с безбожием — и победил, пройдя семь ссылок и 48 тюрем! Большую часть жизни он провел в заключении, потому что был православным человеком и боролся против уничтожения храмов», — рассказал глава РПЦ.
По словам патриарха, воспоминания о деде — «важные страницы» истории семьи, которые повлияли на выбор жизненного пути главы РПЦ.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл во время посещения военного госпиталя в Подмосковье осмотрел образы, возникшие сами собой на стеклах дверей реанимационного отделения.