Патриарх Кирилл осмотрел возникающие сами собой образы в военном госпитале

Патриарх Кирилл осмотрел образ Богородицы, возникший на стекле в военном госпитале

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения военного госпиталя в Подмосковье осмотрел образы, возникшие сами собой на стеклах дверей реанимационного отделения. Об этом сообщается на сайте Московского Патриархата.

По данным пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), изображения якобы начали появляться в госпитале с Пасхи. Первым заметили силуэт, похожий на образ Богородицы. Следом лики проявились на всех этажах хирургического центра.

На фотографиях, сделанных пресс-службой патриарха во время визита в медицинское учреждение, этих изображений нет.

Во вторник, 21 июня, патриарх Кирилл посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны России, где встретился с военнослужащими, которые были ранены во время спецоперации на Украине. В ответ на подвиг военных, он пожелал им Божией помощи.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Запад нападает на «землю русскую», так как та мешает пришествию в мир Антихриста. В качестве подтверждения своим словам он вспомнил «Откровение Иоанна Богослова». В ней упоминается «катехон», то есть сила, удерживающая мир от разрушения, с которой глава РПЦ связал Россию.

16 июня Британия внесла патриарха Кирилла в санкционный список, созданный после начала спецоперации на Украине. Эти меры подразумевают запрет на въезд в Великобританию, заморозку его активов, а также ограничение ведения бизнеса.