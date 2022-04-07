Патриарх Кирилл связал противостояние России и Запада с Апокалипсисом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связал противостояние РФ и Запада с Апокалипсисом

Запад нападает на «землю русскую», так как та мешает пришествию в мир Антихриста, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Так он объяснил противостояние ЕС и США России. Его цитирует агентство РИА Новости.

В качестве подтверждения своим словам глава Русской православной церкви напомнил пастве о священной книге «Откровение Иоанна Богослова», которая также называется «Апокалипсис». Патриарх заметил, что в этой книге упоминается «катехон», то есть сила, удерживающая мир от разрушения — именно с этой силой предстоятель связал Россию, а также православную веру.

По мнению патриарха, в России живет «благочестивый народ», противостоящий Князю Тьмы. Атаки Запада Патриарх в свою очередь сравнил со «стрелами».

«Почему стремятся ее (землю русскую) разрушить, разделить, брата на брата натравить? (...) В Апокалипсисе есть упоминание о некой силе, которая удерживает пришествие в мир антихриста. (...) На эту силу сегодня направлены все острые стрелы всех, кто стремится скомпрометировать церковь, разделить и оторвать ее от народа», — подытожил патриарх.

Впрочем, ряд православных богословов выступили с критикой трактовки противостоящего Западу «русского мира» как «катехона». Саму идею «русского мира» теологи назвали еретической.

«Принцип национального устройства Церкви был осужден на Константинопольском соборе 1872 года. Лжеучение этнофилетизма лежит в основе идеологии "Русского мира"», — говорится в обращении на портале Public Orthodoxy. Его подписали 531 богослов.

Санкции в отношении российских предпринимателей и чиновников были введены на Западе после начала Россией 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.