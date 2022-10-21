В Майском районе Кабардино-Балкарии обновили трассу длиной более пяти километров

В Майском районе Кабардино-Балкарии обновили дорогу длиной более пяти километров

В Майском районе Кабардино-Балкарии провели ремонт участка дороги длиной более пяти километров. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, обновление трассы из Майского в Октябрьский начали в конце июля текущего года. Известно, что работы проводили в рамках целевой программы «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Кроме того, рабочие разместили на участке предупредительные знаки, а также восстановили пешеходную зону и создали новые автобусные остановки. Вдобавок на пересечении улиц 9 Мая и Комарова запустили кольцевое движение.

Согласно материалу, представители Управления дорожного хозяйства республики осмотрели отремонтированную трассу и подчеркнули, что работы выполнены качественно. Отмечается, что гарантийный срок эксплуатации нового полотна — пять лет.

В мае сообщалось, что в дагестанском Дербенте в 2025 году может заработать канатная дорога. В республике ожидают, что с ее запуском турпоток в город возрастет вдвое. Протяженность канатки составит 2850 метров с пропускной способностью 500 человек в час.