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13:36, 21 октября 2022Мир

Почти восемь миллионов британцев испытали трудности с оплатой электричества

Около 7,8 миллионов британцев испытывают трудности с оплатой электричества из-за инфляции

Фото: Li Ying / Globallookpress.com

Около 7,8 млн британцев испытывают сложности с оплатой коммунальных счетов в связи с ростом инфляции. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на исследование Управления по финансовому регулированию (The Financial Conduct Authority, FCA).

Финансовые трудности испытывает каждый четвертый взрослый житель Великобритании. Их число значительно выросло в сравнении с двумя годами ранее — в 2020-м о том, что счета стали «тяжелым бременем», говорили 5,3 миллиона британцев.

«Я считаю, что моя зарплата довольно хорошая, и я работаю полный рабочий день, но я беспокоюсь о том, стоит ли включать отопление, использовать ли сушилку или духовку для приготовления пищи», — поделилась Николь из Гейнсборо в разговоре с BBC News.

По данным телеканала, инфляция в стране выросла до 10,1 процента в сентябре. Это максимальные показатели за последние 40 лет. Цены на продукты питания выросли на 14,8 процента по сравнению с прошлым годом. Это также является самым сильным ростом более чем за четыре десятилетия.

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Виктория Кондратьева
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