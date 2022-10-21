Самый богатый человек Азии задумал создать мегапроект в Африке для помощи Европе

Миллиардер Адани решил создать мегапроект в Марокко, чтобы снабжать Европу чистой энергией

Индийский миллиардер Гаутама Адани, который считается самым богатым человеком Азии, задумал создать в Марокко огромный центр производства возобновляемой энергии. Одна из целей мегапроекта — поставлять в Европу экологически чистый водород, чтобы помочь справиться с энергокризисом, пишет Bloomberg.

Бизнесмен планирует построить в североафриканской стране солнечные и ветряные электростанции, а также предприятия по производству зеленого водорода на экспорт. По данным источников, совокупная мощность панелей и турбин может достичь 10 гигаватт, что сделает проект самым крупным активом Адани в области возобновляемой энергетики за пределами Индии.

Строить объект будут в два этапа — сначала установят солнечные панели и ветряные турбины на 5 гигаватт, а спустя время их общую мощность нарастят на дополнительные 5 гигаватт. По словам экспертов, страны Северной Африки часто рассматривают как потенциальные крупные центры по производству возобновляемой энергии из-за обилия солнечных дней в году, частоты ветров и близости к ключевым экспортным рынкам, включая Европу.

Ранее Саудовская Аравия, которая является крупнейшим поставщиком нефти, задумала построить завод по производству экологически чистого водорода. Проект стоимостью пять миллиардов долларов будет завершен к 2026 году — инженеры уже закончили выравнивание площадки на северо-западе Саудовской Аравии. Электростанция будет питаться от солнечной и ветровой энергии, поэтому район был выбран из-за обилия солнечного света и ветра.