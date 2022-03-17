Крупнейший поставщик нефти задумал производить водород

Саудовская Аравия построит завод по производству экологически чистого водорода

Саудовская Аравия задумала построить завод по производству экологически чистого водорода. К реализации проекта должны приступить уже в этом месяце, а начало экспорта энергии запланировано через четыре года. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы отдела энергетики и водных ресурсов в проекте Neom Питера Териума, королевство решило продавать зеленый водород. Проект стоимостью пять миллиардов долларов будет завершен к 2026 году — инженеры уже закончили выравнивание площадки на северо-западе Саудовской Аравии. Электростанция будет питаться от солнечной и ветровой энергии, поэтому район был выбран из-за обилия солнечного света и ветра.

Ожидается, что на водород будет спрос со стороны компаний из Азии и США, так как именно этот энергоресурс считается ключевым для перехода к экологически чистой системе энергоснабжения. «Существует потенциальная конкуренция между Европой, Японией, Южной Кореей и некоторыми частями США», — рассказал Териум. Водород будут поставлять тем, кто предложит наиболее высокую цену. Саудовская Аравия, которая на данный момент является крупнейшим поставщиком нефти, хочет также занять ведущую позицию на рынке водорода.

При этом Саудовская Аравия считает, что спрос на ископаемое топливо останется высоким в течение следующего десятилетия, и поэтому тратит миллиарды долларов на увеличение своих мощностей по добыче нефти. Тем не менее наследный принц Мохаммед бин Салман стремится диверсифицировать экономику, и водород является важной частью его стратегии.

Страны-экспортеры нефти стремятся сократить выбросы и достичь углеродной нейтральности. Саудовская Аравия намерена прийти к нулевым выбросам к 2060 году, а Объединенные Арабские Эмираты собираются достичь этой цели к 2050 году. Эти государства являются одними из крупнейших производителей ископаемого топлива, но обещают инвестировать в возобновляемые источники энергии.