Арабской нефтяной стране указали на риск стать непригодной для жизни

Одна из самых жарких стран на планете Кувейт становится непригодной для жизни. В 2021 году температура там впервые преодолела отметку в 50 градусов Цельсия в июне — за несколько недель до пика жары. На риски глобального потепления указывает Bloomberg.

Дикая природа уже оказалась под угрозой: птицы летом умирают, так как они не могут найти тень или воду. Кошки страдают от обезвоживания и тепловых ударов, дикие лисы покидают пустыню и ищут зелень в городах. «Вот почему мы видим все меньше и меньше диких животных в Кувейте, это потому, что большинство из них не переживает сезоны», — считает ветеринар Тамара Кабазард.

Кувейт является четвертым экспортером нефти в ОПЕК. Cократить выбросы арабской стране мешает не нехватка ресурсов, а бездействие политиков. Даже соседние государства-экспортеры нефти обязались принять меры по борьбе с изменением климата. Саудовская Аравия заявила, что к 2060 году намерена достичь углеродной нейтральности, Объединенные Арабские Эмираты намерены выполнить эту цель к 2050 году. Страны являются одними из крупнейших производителей ископаемого топлива, но обещают работать над диверсификацией своей экономики и инвестировать в возобновляемые источники энергии.

Кувейт на климатическом саммите COP26 в Шотландии пообещал сократить выбросы парниковых газов на 7,4 процента к 2035 году, что намного меньше 45-процентного снижения, необходимого для предотвращения климатической катастрофы. «По сравнению с остальным Ближним Востоком Кувейт отстает в борьбе с изменением климата», — сказала научный сотрудник Оксфордского университета Манал Шехаби.

Кувейт имеет один из самых высоких показателей выбросов углекислого газа на душу населения в мире, но жители страны не собираются отказываться от бензина, который для них стоит дешевле, чем кока-кола. От последствий глобального потепления богатые граждане не страдают: дома, торговые центры и автомобили оснащены кондиционерами, а те, кто может себе это позволить, часто проводят лето в Европе. Зависимость от кондиционеров увеличивает использование ископаемого топлива, что приводит к еще более высоким температурам.

Рабочие из развивающихся стран не могут спастись от жары в домах с кондиционерами. В самые теплые летние месяцы правительство запрещает работу на открытом воздухе после полудня, но мигрантов все равно можно часто увидеть трудящимися на солнце.

В сентябре 2021 года Кувейт решил избавиться от крупнейшей в мире свалки покрышек. Правительство решило повторно использовать автомобильные шины. Покрышки будут переработаны и превратятся в новые товары — например, настилы для пола.