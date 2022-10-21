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15:00, 21 октября 2022Моя страна

Брянский музей Овстуг получил в подарок коллекцию антиквариата

Брянский музей Овстуг получил от жительницы Москвы коллекцию антиквариата в подарок

Фото: Музей-заповедник Тютчева «Овстуг»

Фонды музея-заповедника «Овстуг» в Брянской области получили в дар коллекцию антикварных экспонатов от жительницы Москвы Елизаветы Жеребцовой. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

Женщина передала музею коллекцию по инициативе своей матери Маргариты, которая в прошлом году посетила родовое имение Тютчевых в «Овстуге» и была восхищена видами усадьбы, парка, экскурсией и самим музеем.

Музей получил от москвички в подарок старинные скатерти, фарфоровый кувшин, деревянная шкатулка, вилки и ножи, зеркало, вазочки с пасторальными сюжетами, ваза с лепниной, чашка и два блюдца, серебряная пепельница, сделанный в Париже театральный бинокль, фарфоровые розетки, соусница, безмен, рамочка под фотографии. Все предметы датируются XIX или началом ХХ века.

Семья Жеребцовой получила эти вещи по наследству, они займут место в фондах и экспозиции музея.

Ранее сообщалось, что музею-усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области передадут в дар оригинальное пианино «Беккер» из квартиры родственников музыканта. Сначала музыкальный инструмент находился на даче Римских-Корсаковых в деревне Комарово Лужского района, а затем был перевезен в Ленинград. Сейчас сотрудники музея устанавливают историю инструмента. В июле на территории музея произошел пожар, в результате которого сгорела кровля на площади 625 квадратных метров, а также была утрачена половина материальных ценностей. Поэтому сотрудники Тихвинского музея решили помочь Псковскому.

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Сергей Истомин
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