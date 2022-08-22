Музею Римского-Корсакова передадут оригинальное пианино его родственников

Музею Римского-Корсакова в Псковской области передадут оригинальное пианино «Беккер»

Музею-усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области передадут в дар оригинальное пианино «Беккер» из квартиры родственников музыканта. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала музыкальный инструмент находился на даче Римских-Корсаковых в деревне Комарово Лужского района, а затем был перевезен в Ленинград. Сейчас сотрудники музея устанавливают историю инструмента. Известно, что Римский-Корсаков приобрел пианино «Беккер» в 1870-е годы, в начале 1900-х для семьи был куплен еще один рояль этой же фирмы.

В июле на территории музея произошел пожар, в результате которого сгорела кровля на площади 625 квадратных метров, а также была утрачена половина материальных ценностей.

«Необычная история межмузейной взаимопомощи происходит прямо сейчас. Сотрудники Тихвинского дома-музея Н. А. Римского-Корсакова помогают Псковскому музею-заповеднику получить уникальный инструмент, принадлежащий потомкам композитора», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Ранее в августе в Пермской государственной библиотеке имени Горького открылась выставка, посвященная композитору Клоду Дебюсси. В экспозиции «Образы: звуковая живопись» представлены книжные, нотные и аудиоиздания о творчестве Дебюсси, его жизни, а также репродукции картин, вдохновившие композитора на создание произведений.