В Перми открылась выставка о композиторе Дебюсси

В Пермской государственной библиотеке открылась выставка о композиторе Клоде Дебюсси

В Пермской государственной библиотеке имени Горького открылась выставка, посвященная композитору Клоду Дебюсси. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В экспозиции «Образы: звуковая живопись» будут представлены книжные, нотные и аудиоиздания о творчестве Дебюсси, его жизни, а также репродукции картин, вдохновившие композитора на создание произведений.

«Дебюсси оказал огромное влияние на музыку XX века. Композитора пленяла идея изображения настроения, впечатления и атмосферы в мелодии. Он проявлял интерес к творчеству русских композиторов Стравинского и Мусоргского, увлекался дальневосточной культурой: яванской музыкой, японской гравюрой и живописью. Все это вдохновляло Клода Дебюсси на создание звуковых образов, словно сошедших с холста художников-импрессионистов», — рассказали в библиотеке.

Авторы выставки предлагают погрузиться в мир звуковой живописи на примере ярких произведений Дебюсси: «Море», «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна», «Золотые рыбки», «Затонувший собор», «Сады под дождем» и «Облака».

Выставка будет работать с 22 по 31 августа.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в начале сентября пройдет выставка, приуроченная к столетию с визита поэта Сергея Есенина в город. В экспозицию войдут авторские книги и коллективные сборники, зарубежные издания, рукописи, фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие лирику и его близким.