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23:51, 21 октября 2022Россия

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ переправы около Антоновского моста

В Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли район переправы около Антоновского моста

Фото: РИА Новости

Экстренные службы Херсонской области сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять переправу около Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что атака была отражена противовоздушной обороной (ПВО). Власти региона заверили, что на херсонской линии все без изменений, а атаки украинских военных отражены.

До этого переправу в Херсоне обстреливали утром 21 октября. Уточнялось, что ВСУ выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. В результате обстрела погибли четыре человека.

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Марина Совина
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