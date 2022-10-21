В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ переправы около Антоновского моста

В Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли район переправы около Антоновского моста

Экстренные службы Херсонской области сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять переправу около Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что атака была отражена противовоздушной обороной (ПВО). Власти региона заверили, что на херсонской линии все без изменений, а атаки украинских военных отражены.

До этого переправу в Херсоне обстреливали утром 21 октября. Уточнялось, что ВСУ выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. В результате обстрела погибли четыре человека.