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03:27, 21 октября 2022Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о призыве командира «Азова» не жалеть гражданских

Пленный боец ВСУ Катранич заявил о призыве командира «Азова» Прокопенко не жалеть мирных

Фото: пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич рассказал, что командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным «Редис» требовал не жалеть мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«(Говорил, что) тут уже гражданских не осталось… Гражданских здесь нету… Ну, типа их убивать», — заявил пленный старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.

На вопрос, разрешал ли Прокопенко открывать огонь «куда угодно и как угодно», Катранич ответил утвердительно.

Ранее пленный из ВСУ подполковник Валентин Алтухов рассказал о приказах танкистам стрелять по жилым домам. По его словам, это происходило на заводе имени Ильича в конце марта — начале апреля.

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Марина Совина
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