В США показали изображение новой версии B-52

The Drive: Boeing показала изображение модернизированного бомбардировщика B-52

Американская компания Boeing показала изображение новой версии стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, который получит новые двигатели, сообщает The Drive.

Новая версия самолета может получить обозначение B-52J или B-52K. Самолет оснастят увеличенными гондолами с новыми двигателями Rolls-Royce F130. Также модернизированная версия отличается измененной носовой частью.

Бомбардировщик получит цифровую систему управления двигателями. Новая силовая установка позволит увеличить дальность полета B-52, а также снизить расход топлива и затраты на техническое обслуживание.

Самолет на рендере отличается от серийных моделей измененной носовой частью без обтекателей. В ней расположат радиолокационную станцию AN/APG-79 с активной фазированной антенной решеткой. Считается, что модернизация позволит эксплуатировать B-52 до 2050-х годов.

В мае издание The National Interest писало, что модернизация позволит самолетам B-52 Stratofortress прослужить 100 лет.