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00:48, 21 октября 2022Мир

В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ

Премьер Венгрии Орбан сравнил ЕК с посетителем бара, который устанавливает цены на пиво
СюжетСанкции против России:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал планы Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ. Об этом он написал в Twitter.

Орбан высмеял инициативу ЕК и сравнил организацию с посетителем бара, который сам устанавливает цены на пиво.

«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция», — подчеркнул политик.

Ранее Орбан обещал попросить лидеров Евросоюза пересмотреть ограничения против России. По его мнению, ошибочные меры тяжело отразились на жителях Европы. «Хватит провальных санкций Брюсселя!» — призвал венгерский политик.

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Марина Совина
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