На Камчатке пройдет традиционная гонка на собачьих упряжках
Старт традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» запланирован на 26 февраля 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс».
Как рассказали в правительстве Камчатского края, дистанция маршрута составит более тысячи километров. Так, гонка стартует из села Эссо, а финиш состоится в Усть-Камчатске. В населенных пунктах — контрольных точках для жителей сел пройдет культурно-просветительская программа.
Заявки для участия в «Беренгии» начнут приниматься с 1 ноября — кампания продлится до конца 2022 года. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что зимний фестиваль «Берингия-2023», посвященный традиционной гонке на собачьих упряжках, будет проведен с учетом текущей ситуации в стране.
Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проводится на Камчатке с 1990 года. Ежегодно каюры-участники соревнований преодолевают около тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы.
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