На Камчатке пройдет традиционная гонка на собачьих упряжках

На Камчатке 26 февраля 2023 года состоится старт гонки на собачьих упряжках «Берингия»

Старт традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» запланирован на 26 февраля 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказали в правительстве Камчатского края, дистанция маршрута составит более тысячи километров. Так, гонка стартует из села Эссо, а финиш состоится в Усть-Камчатске. В населенных пунктах — контрольных точках для жителей сел пройдет культурно-просветительская программа.

Заявки для участия в «Беренгии» начнут приниматься с 1 ноября — кампания продлится до конца 2022 года. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что зимний фестиваль «Берингия-2023», посвященный традиционной гонке на собачьих упряжках, будет проведен с учетом текущей ситуации в стране.

Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проводится на Камчатке с 1990 года. Ежегодно каюры-участники соревнований преодолевают около тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы.

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