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18:46, 21 октября 2022Россия

Мобилизованный россиянин погиб на Украине через 16 дней после призыва

Мобилизованный житель свердловского Карпинска погиб через 16 дней после призыва в зоне СВО

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мобилизованный житель Карпинска Свердловской области Александр Мухьянов погиб в зоне проведения специальной операции на Украине через 16 дней после призыва. Эту информацию подтвердили порталу Е1 в военкомате российского региона.

Погибшему резервисту было 23 года. Жена россиянина рассказала, что три года назад он вернулся со срочной службы.

Мухьянов работал в компании «Рифей», которая занимается вывозом мусора. Повестку ему принесли на дом.

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В свердловском военкомате указали, что мужчина был мобилизован 28 сентября. 14 октября стало известно о его гибели. В администрации Краснотурьинска пообещали помочь с организацией и проведением похорон погибшего Мухьянова.

Накануне сообщалось, что мобилизованный из Краснотурьинска отец двоих детей Игорь Ковалев погиб в спецоперации на Украине.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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