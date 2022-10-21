МХАТ Горького запустил новый сайт и открыл продажу билетов на юбилейный сезон

МХАТ Горького запустил новый сайт и открыл продажу билетов на юбилейный театральный сезон

МХАТ Горького запустил новый сайт ART-THEATRE.RU и открыл продажу билетов на юбилейный 125-й театральный сезон.

Новый сайт призван продемонстрировать зрителям современный подход и инновационные решения театра. Найти любую информацию и купить билет можно в два клика: теперь покупка совершается прямо на сайте театра без посредников и комиссий.

Помимо традиционных разделов: «Афиша», «Репертуар», «Новости», «Люди театра», зрители найдут на сайте уникальный «Театральный хронограф» — галерею ключевых спектаклей от Художественного театра к МХАТ Горького, от основания до наших дней.

Пользователям доступна упрощенная регистрация, а подписка на новости театра познакомит зрителей со спецпредложениями, анонсами и премьерами.

«Мы поменяли название домена сайта для того, чтобы зрители перестали путаться во МХАТах. Нам важно, чтобы МХАТ Горького было просто найти — как в поисковой строке, так и на карте Москвы», — отметил генеральный директор МХАТа Горького Владимир Кехман.

