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16:11, 21 октября 2022Культура

МХАТ Горького запустил новый сайт и открыл продажу билетов на юбилейный сезон

МХАТ Горького запустил новый сайт и открыл продажу билетов на юбилейный театральный сезон

Фото: Пресс-службы МХАТа Горького

МХАТ Горького запустил новый сайт ART-THEATRE.RU и открыл продажу билетов на юбилейный 125-й театральный сезон.

Новый сайт призван продемонстрировать зрителям современный подход и инновационные решения театра. Найти любую информацию и купить билет можно в два клика: теперь покупка совершается прямо на сайте театра без посредников и комиссий.

Помимо традиционных разделов: «Афиша», «Репертуар», «Новости», «Люди театра», зрители найдут на сайте уникальный «Театральный хронограф» — галерею ключевых спектаклей от Художественного театра к МХАТ Горького, от основания до наших дней.

Пользователям доступна упрощенная регистрация, а подписка на новости театра познакомит зрителей со спецпредложениями, анонсами и премьерами.

«Мы поменяли название домена сайта для того, чтобы зрители перестали путаться во МХАТах. Нам важно, чтобы МХАТ Горького было просто найти — как в поисковой строке, так и на карте Москвы», — отметил генеральный директор МХАТа Горького Владимир Кехман.

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Татьяна Романова
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