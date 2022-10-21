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20:41, 21 октября 2022Мир

ООН призвали к расследованию иранских беспилотников на Украине

Великобритания, Франция и ФРГ попросили ООН о расследовании об иранских беспилотниках

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянные представительства Великобритании, Франции и ФРГ при ООН призвали организацию провести расследование возможного применения иранских беспилотников на Украине. С письмом генсеку ООН Антониу Гутеррешу ознакомилось РИА Новости.

В постпредствах считают, что возможное применение БПЛА из Ирана нарушает резолюцию о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) — соглашении Ирана и стран Совбеза ООН. Там добавили, что приветствовали бы соответствующее расследование группой секретариата и заявили о готовности помочь в «беспристрастном расследовании».

Ранее два высокопоставленных иранских чиновника и два дипломата сообщили агентству Reuters, что Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники.

Перед этим об этом соглашении сообщали и журналисты The Washington Post.

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Антон Похиляк
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