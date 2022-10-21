Кремль ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии

Песков назвал возможное выдвижение Джонсона на пост премьера личным делом Британии

Возможное выдвижение Бориса Джонсона на пост премьер-министра — внутреннее дело Великобритании. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в пятницу, 21 октября, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия, в отличие от других государств, не вмешивается в чужие дела.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своем уходе с занимаемого поста. Планируется, что выборы нового кандидата на эту должность пройдут на следующей неделе.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что преемником Трасс может стать экс-министр финансов Риши Сунак.