Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 21 октября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии

Песков назвал возможное выдвижение Джонсона на пост премьера личным делом Британии

Фото: Toby Melville / Reuters

Возможное выдвижение Бориса Джонсона на пост премьер-министра — внутреннее дело Великобритании. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в пятницу, 21 октября, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия, в отличие от других государств, не вмешивается в чужие дела.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своем уходе с занимаемого поста. Планируется, что выборы нового кандидата на эту должность пройдут на следующей неделе.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что преемником Трасс может стать экс-министр финансов Риши Сунак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки
Тейлор Свифт выпустила новый альбом под названием Midnights
В Польше начались испытания корейской БМП
Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии вступать в войну
Газ в Европе резко подешевел
В Приднестровье остановились предприятия из-за дефицита газа
Главврач российской станции скорой пообещал «настучать по *****» сотруднику
Лукашенко оценил возможности Белоруссии в вопросе защиты от украинских БПЛА
Кремль ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии
Командующий Северным флотом заявил о негативных тенденциях в Арктике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.