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16:09, 21 октября 2022Бывший СССР

Украина израсходовала годовой бюджет

Депутат Верховной Рады Железняк заявил, что Украина уже израсходовала годовой бюджет

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина уже израсходовала выделенный на текущий год бюджет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«С 24 февраля по 15 октября мы израсходовали из бюджета 1,4349 триллиона гривен. Только за 230 дней войны мы уже [почти] потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», — заявил депутат.

По его словам, больше всего средств из бюджета было потрачено на зарплаты — 605 миллиардов гривен, в частности военнослужащим — 458,5 миллиарда.

В сентябре министерство экономики Украины спрогнозировало уровень безработицы в 28,2 процента в 2023 году. Средняя зарплата, считают в ведомстве, будет на уровне чуть менее 500 долларов (18 508 гривен).

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Алевтина Запольская
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