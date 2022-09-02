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На Украине спрогнозировали уровень безработицы в 2023 году

«Економічна правда»: уровень безработицы на Украине в 2023 году составит 28,2 процента
СюжетКурс доллара:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство экономики Украины прогнозирует в 2023 году уровень безработицы в 28,2 процента. Средняя зарплата составит чуть менее 500 долларов (18 508 гривен). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Економічна правда».

«Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6 процента. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2 процента», — отмечается в статье.

По словам источников агентства в министерстве, страну ждет дальнейший рост цен, а инфляция в 2023 году составит 30,6 процента.

Ожидается также, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен при текущих 37 гривнах, а индекс потребительских цен составит 30,6 процента.

При этом издание отмечает, что макропрогнозы правительства, как правило, сбываются редко и требуются исключительно для расчета будущих доходов и расходов в бюджете.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что глобальный дефицит бюджета страны к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов — это 30-35 процентов от ВВП Украины.

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Марина Совина
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