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На Украине оценили дефицит бюджета страны к концу года

Советник Зеленского Устиненко ожидает дефицит бюджета Украины в $50 млрд

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что глобальный дефицит бюджета страны к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов. Его цитирует РИА Новости.

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц», — отметил Устиненко.

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По словам советника главы государства, глобальный дефицит бюджета оценивается в 50 миллиардов долларов — это 30-35 процентов от ВВП Украины. «Это очень большой дефицит. Это проблема войны. Поэтому такой дефицит», — добавил он.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Украине потребуется девять миллиардов долларов в месяц от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. Прекращение экспорта зерна и стали, отмечают в FT, лишили Украину прежней валютной выручки. Кроме того, Киев вынужденно сжигает свои валютные резервы в ускоренном режиме, так как для покрытия дефицита финансирования центральный банк приобретает государственные облигации.

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Алевтина Запольская
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