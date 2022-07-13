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На Украине назвали необходимую сумму для выживания государства

FT: Украине потребуется $9 млрд в месяц от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украине потребуется девять миллиардов долларов в месяц от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом пишет Financial Times.

«Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», — об этом в публикации издания заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

В статье говорится, что государству необходима названная сумма для выживания, поскольку прекращение экспорта зерна и стали лишили Украину прежней валютной выручки. Помимо этого, Киев вынужденно сжигает свои валютные резервы в ускоренном режиме, так как для покрытия дефицита финансирования центральный банк приобретает государственные облигации.

В Министерстве финансов США усомнились в правильности действий Киева в сфере экономики. В ведомстве заметили, что экстренное печатание денег для поддержки государственных финансов может обернуться невозможностью предоставлять населению жизненно важные услуги.

Ранее трастовый фонд Всемирного банка и Агентства США по международному развитию выделил Украине 1,7 миллиарда долларов. Американский грант предназначен для оплаты труда медицинских работников на Украине.

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Алевтина Запольская
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