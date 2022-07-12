Названа цель американского гранта для Украины

Independent: США передали Украине $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения

Трастовый фонд Всемирного банка и Агентства США по международному развитию назвал цель передачи Украине 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материале The Independent.

Американский грант предназначен для оплаты труда медицинских работников на Украине. Отмечается, что многие врачи покинули страну, некоторые больницы закрылись, а другие были разрушены.

Издание приводит слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Он сообщил, выдача зарплаты медицинским работникам становится все труднее с каждым месяцем.

«1,7 миллиарда долларов — это не просто очередная финансовая помощь, это инвестиции, которые делают нас на шаг ближе к победе», — сказал Ляшко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты передали стране три миллиарда долларов суммарно за две недели.

Сообщалось, что Соединенные Штаты Америки выделят 10,2 миллиона долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Средства будут предоставлены на поддержку работы нескольких фондов и организаций.