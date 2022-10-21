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15:03, 21 октября 2022Забота о себе

Раскрыта позволяющая поддерживать себя в форме диета супруги Карла III

Daily Express: королева-консорт Камилла оказалась противницей нелепых диет
Камилла

Камилла. Фото: Chris Jackson / Reuters

Британская королева-консорт Камилла оказалась противницей «нелепых диет» и предпочитает сбалансированное питание, чтобы поддерживать себя в форме. Эти и другие особенности рациона супруги Карла III раскрыло издание Daily Express.

Диетолог Сара Кампус рассказала, что Камилла ведет активный образ жизни и питается натуральными продуктами, которые выращиваются при загородной резиденции короля Хайгроув Хаус. Сын королевы-консорта Том Паркер-Боулз сказал, что одним из любимых блюд его матери является яичница-болтунья.

Кампус также заявила, что, судя по здоровому цвету лица 75-летней супруги Карла III, на обед она ест богатую полезными жирами пищу, такую как авокадо, блюда из рыбы и миндаль. Кроме того, она обожает различные овощи. «Камилла верит в сбалансированный рацион и не верит ни в одну из этих дурацких диет», — убеждена диетолог. Так, по ее словам, королева-консорт считает глупостью отказ от молочных продуктов, который пропагандируют многие составители диет.

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На ужин Камилла предпочитает есть баранину, но может попросить приготовить ей и пастуший пирог из продуктов, которые остались со вчера. Несмотря на то, что с годами Карл III стал придерживаться рациона, тяготеющего к вегетарианству, его супруга не изменяет своим привычкам и питается очень разнообразно.

По мнению Кампус сочетание сбалансированного питания и активного образа жизни позволяют Камилле прекрасно выглядеть в 75 лет.

Ранее диетолог Сигне Сванфельдт назвала любимые завтраки Карла III. Новый король Великобритании предпочитает завтракать поздно и особенно любит один сорт чая.

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Никита Савин
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