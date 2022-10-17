Названы любимые завтраки Карла III

Daily Express: Карл III завтракает домашним хлебом, льняными семенами и фруктами

Король Великобритании ест на завтрак фрукты и пьет чай определенного сорта, заявила диетолог Сигне Сванфельдт. Об этом сообщает Daily Express.

Эксперт рассказала, что завтракает Карл III поздно, а его трапеза состоит из домашнего хлеба, льняных семян, свежих фруктов и фруктового сока. «Поздний завтрак — это абсолютно нормально. Важнее не режим питания, а что именно и в каком количестве ест человек», — уверена диетолог.

По утрам монарх обязательно пьет любимый чай сорта дарджилинг, произрастающий в Индии и Гималаях, причем добавляет в него молоко и мед.

Диетолог также назвала полезные свойства продуктов из рациона Карла III. Например, льняное семя очень полезно для пищеваренья, так как богато белком и жирными кислотами. Однако Сванфельдт советует не увлекаться этим продуктом и съедать не более одной-двух столовых ложек цельных семян в день.

Домашний хлеб, по мнению специалиста, обычно богат питательными веществами, клетчаткой и семенами, содержащими белки. Свежие фрукты и сок помогают Карлу III получить необходимое количество клетчатки, витаминов и микроэлементов.

В течение дня сын Елизаветы II питается продуктами, богатыми белком и клетчаткой. Именно это, по словам эксперта, позволяет 73-летнем монарху поддерживать форму. При этом британский король не ест во время ланча, предпочитая устроить вторую трапезу ближе ко времени ужина.

Сванфельдт также утверждает, что два дня в неделю Карл III не ест мясо и рыбу и один раз в неделю отказывается от молочного. Специалист назвала подобный подход «хорошей стратегией», так как он позволяет увеличить количество потребляемых полезных пищевых волокон и сократить количество углерода в организме.

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