В России выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 9761 случая коронавируса за сутки в России

В России за сутки выявили 9761 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 354 915, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 21 октября.

Днем ранее число новых заболевших составило 10 067.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1413. За этот же период 15 672 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 693 493.

За сутки умерли 93 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 359 человек.