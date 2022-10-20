Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 20 октября 2022Россия

В России выявили 10 067 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 10 067 случаев коронавируса за сутки

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 10 067 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 345 154, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 20 октября.

Днем ранее число заболевших составило 10 656.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (711), Свердловской области (696) и Санкт-Петербурге (574). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (2 случая), в Ингушетии (4 случая), а также в Еврейской автономной области и в Чечне (по 6 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1565. За этот же период 18 352 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 677 821.

За сутки умерли 90 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 266 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ
Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян
Максимальные ставки по кредитам в российских банках взлетели
Оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах в Москве опровергли
Германия объявила о преодолении зависимости от российского газа
Китай призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Шольц рассказал о главном оружии Путина
Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у Ким Кардашьян без белья
Российская авиация начала патрулировать границы Белоруссии
Лана Дель Рей рассказала о краже ее ноутбука с новыми песнями из машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.