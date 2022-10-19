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11:16, 19 октября 2022Россия

В России выявили 10 656 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 10 656 случаев коронавируса в России за сутки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 10 656 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 335 087, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 19 октября.

Днем ранее число заболевших составило 9474.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1257), Свердловской области (737) и Санкт-Петербурге (687). Меньше всего — на Чукотке и в Ингушетии (по 2 случая), а также в Ненецком автономном округе (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1 583. За этот же период 20 859 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 659 469.

За сутки умерли 92 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 176 человек.

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Анастасия Шейкина
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