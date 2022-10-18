В России выявили 9474 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 9474 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 9474 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 324 431, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 18 октября.

Днем ранее число заболевших составило 10 403.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Свердловской области (804), Санкт-Петербурге (647) и Москве (606). Меньше всего — в Чечне, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области (2 случая), на Чукотке и в Республике Алтай (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1937. За этот же период 20 252 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 638 610.

За сутки в России зарегистрировали 91 летальный исход. За все время пандемии в стране скончались 389 084 человека.