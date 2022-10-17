В России выявили 10 403 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 10 403 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 10 403 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 314 957, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 17 октября.

Днем ранее число заболевших составило 12 354.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Свердловской области (865), Санкт-Петербурге (709) и Москве (676). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (3 случая), в Смоленской области (3 случая), а также в Ингушетии и Чечне (по 4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 604. За этот же период 14 513 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 618 358.

За сутки умерли 92 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 388 993 человека.

За неделю в России заболеваемость COVID-19 снизилась на 35,3 процента.