В России выявили 12 354 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 12 354 случая коронавируса за сутки в России

В России за сутки выявили 12 354 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии в стране составляет 21 304 554. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 16 октября.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Свердловской области (1 109), Москве (948) и Санкт-Петербурге (726). Меньше всего — в Ненецком автономном округе и Чеченской Республике (по два случая), а также в Республике Тыва (четыре случая).

За минувшие сутки число госпитализаций составило 744. За этот же период 18 441 человек выздоровел и выписался из больниц, 94 пациента умерли.

Днем ранее в России выявили 13 384 новых заболевших коронавирусом.

Перед этим вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев предрек дальнейшие мутации коронавирусной инфекции. Он также отметил, что темпы появления новых вариантов инфекции трудно предсказать.