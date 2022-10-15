В России выявили 13 384 новых заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1657 больных COVID-19, заражены 13 384 человека

В России за минувшие сутки выявили 13 384 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По состоянию на 15 октября госпитализированы 1657 больных COVID-19, скончались 98 человек, выздоровели 26 130.

В 31 регионе выросло число госпитализаций, в 46 регионах, наоборот, снизилось. В восьми регионах ситуация осталась на прежнем уровне.

Ранее 15 октября главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал о способе снизить риск заражения COVID-19 вдвое. Этому способствует мытье рук, что также важно для предотвращения заболевания кишечными инфекциями: правильная гигиена снижает число случаев на 23-40 процентов, а среди пациентов с ослабленной иммунной системой — на 58 процентов. Мытье рук также уменьшает риск заражения респираторными заболеваниями на 16-21 процент.

14 октября в России за сутки выявили 14 736 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее этот показатель составил 15 477.