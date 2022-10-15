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00:55, 15 октября 2022Забота о себе

В Минздраве назвали способ снизить риск заражения COVID-19 вдвое

Эпидемиолог Минздрава Полибин заявил, что мытье рук снижает риск заражения COVID-19 вдвое

Фото: Unsplash

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал, каким образом уменьшить вероятность заражения коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.

Полибин назвал способ снизить риск заражения COVID-19 вдвое и заявил, что этому способствует мытье рук. Это также важно для предотвращения заболевания кишечными инфекциями: правильная гигиена снижает число случаев на 23-40 процентов, а среди пациентов с ослабленной иммунной системой — на 58 процентов. Мытье рук также уменьшает риск заражения респираторными заболеваниями на 16-21 процент.

«Результаты метаанализа исследований продемонстрировали важность и высокую значимость гигиены рук в снижении риска заболевания COVID-19 приблизительно в два раза за счет мытья рук», — отметил он.

Медик призвал россиян мыть руки не менее 20 секунд с использованием мыла.

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Марина Совина
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