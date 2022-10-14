В России выявили 14 736 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 14 736 случаев коронавируса за сутки в России

В России за сутки выявили 14 736 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 278 816, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 14 октября.

Днем ранее число заболевших составило 15 477.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1167), Свердловской области (1092) и Петербурге (963). Меньше всего — на Чукотке (один случай), в Тыве (три случая), а также в Ненецком автономном округе (четыре случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1750. За этот же период 27 520 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 559 274.

За сутки умерли 99 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 388 709 человек.