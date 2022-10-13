В России выявили 15 477 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 15 477 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 477 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 264 080, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 13 октября.

Днем ранее число заболевших составило 15 640.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1268), Свердловской области (1022) и Петербурге (951). Меньше всего — в Туве (2 случая), в Ненецком автономном округе (6 случаев), а также в Еврейской автономной области (9 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1825. За этот же период 30 793 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 531 754.

За сутки умер 101 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 388 610 человек.