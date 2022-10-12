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В России выявили 15 640 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 15 640 случаев коронавируса за сутки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 15 640 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 248 603, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией 12 октября.

Днем ранее число заболевших составило 13 970.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1561), Свердловской области (1009) и Петербурге (978). Меньше всего — в Туве (2 случая), в Ненецком автономном округе (4 случая), а также в Чечне.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1813. За этот же период 30 409 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 500 961.

За сутки умерли 105 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 388 509 человек.

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Анастасия Шейкина
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