ФСБ задержала россиянина за порчу машин с символами Z и V

В Екатеринбурге ФСБ задержала местного жителя за порчу машин с символами Z и V

В Екатеринбурге оперативники регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке ФСБ поймали местного жителя, который обливал краской машины с символами с символами Z и V. Об этом сообщает ТАСС.

34-летний житель микрорайона Уралмаш испортил как минимум три машины, на которые были нанесены символы Z и V. Вандала быстро задержали силовики. Во время допроса мужчина раскаялся и пообещал возместить ущерб.

На него составили три протокола по статье 20.3.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан» КоАП РФ.

19 октября глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о сотне уголовных дел о дискредитации армии России.