Следователи возбудили дело по факту убийства четырехмесячной девочки в Тюмени

В Тюмени возбудили дело в отношении отца убитой четырехмесячной девочки

В Тюменской области следователи возбудили дело по факту убийства четырехмесячной девочки в отношении ее отца. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 21 октября в Тюмени пьяный мужчина во время ссоры сильно избил 28-летнюю супругу и маленькую дочь, а затем забросил ребенка на крышу пристройки.

Обеих доставили в медучреждение. От полученных повреждений ребенок умер, несмотря на усилия врачей. Женщине оказывается медицинская помощь.