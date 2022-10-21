Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 21 октября 2022Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту убийства четырехмесячной девочки в Тюмени

В Тюмени возбудили дело в отношении отца убитой четырехмесячной девочки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Тюменской области следователи возбудили дело по факту убийства четырехмесячной девочки в отношении ее отца. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 21 октября в Тюмени пьяный мужчина во время ссоры сильно избил 28-летнюю супругу и маленькую дочь, а затем забросил ребенка на крышу пристройки.

Обеих доставили в медучреждение. От полученных повреждений ребенок умер, несмотря на усилия врачей. Женщине оказывается медицинская помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Шойгу поговорил c главой Пентагона
Украинский телеканал решил вещать на английском языке вместо русского
Крымская водочная компания собралась продавать слабоалкогольные коктейли
В Европе проработают использование замороженных активов для нужд Украины
Госдолг США поставил рекорд
Девушка осветлила волосы дешевым бытовым средством и удивилась результату
Сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих жителей Башкирии за поджог военкоматов
Российский кинолог МВД инсценировала смерть служебной собаки и забрала ее себе
Следователи возбудили дело по факту убийства четырехмесячной девочки в Тюмени
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.