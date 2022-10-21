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15:39, 21 октября 2022Силовые структуры

Россиянин жестоко избил трехмесячную девочку и забросил ее на крышу дома

В Тюмени мужчина избил трехмесячную дочь гражданской жены и забросил ее на крышу дома

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Тюмени нетрезвый 41-летний местный житель избил трехмесячную дочь сожительницы и закинул ее на крышу пристройки дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла ночью 20 октября на участке одного из домов на Оренбургской улице. Россиянин сначала избил 28-летнюю гражданскую жену, а затем напал на ее дочь и нанес ей побои, после чего забросил на крышу.

Девочку госпитализировали, однако спасти ее не удалось — спустя несколько часов она скончалась.

28 сентября сообщалось, что в Крыму задушившая и выбросившая младенца 36-летняя мать получила 1,5 года колонии.

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Елизавета Новикова
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