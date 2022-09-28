Силовые структуры
Убившая новорожденного ребенка и выбросившая его россиянка получила 1,5 года
В Крыму задушившая и выбросившая младенца 36-летняя мать получила 1,5 года колонии
В Крыму суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 36-летнюю мать за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Женщину признали виновной по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.
По данным ведомства, утром 2 марта пьяная фигурантка задушила младенца. Затем она завернула тело малыша в несколько пакетов и выбросила. Женщина рассказала об этом знакомой, которая и обратилась в полицию с заявлением.
Ранее стало известно, что россиянка, убившая собственную дочь и новорожденную внучку на Кубани, ждет судебный приговор в Краснодаре.