Убившая новорожденного ребенка и выбросившая его россиянка получила 1,5 года

В Крыму задушившая и выбросившая младенца 36-летняя мать получила 1,5 года колонии

В Крыму суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 36-летнюю мать за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, утром 2 марта пьяная фигурантка задушила младенца. Затем она завернула тело малыша в несколько пакетов и выбросила. Женщина рассказала об этом знакомой, которая и обратилась в полицию с заявлением.

Ранее стало известно, что россиянка, убившая собственную дочь и новорожденную внучку на Кубани, ждет судебный приговор в Краснодаре.