Украина удалила пост в Twitter в поддержку Джонсона

Украина удалила пост в Twitter в поддержку бывшего премьера Великобритании Джонсона

Украина удалила пост в своем Twitter-аккаунте в поддержку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне предположений о его возможном возвращении на прежнюю должность. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном постере сериала «Лучше звоните Солу» заменили надпись на «Лучше звоните Борису» и прикрепили маску с лицом Джонсона. Глава Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что видел твит и был удивлен им.

Ранее премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата главы правительства. Как утверждает Трасс, выборы пройдут уже на следующей неделе.

У Джонсона появились первые сторонники за выдвижение в премьеры, среди которых министр энергетики, бизнеса и промышленности Британии Джейкоб Рис-Могг. Кроме того, сообщалось, что бывший премьер-министр страны вернется из отпуска, чтобы побороться за возвращение на эту должность после отставки.